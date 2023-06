Sanluri, anche Roberto Giacobbo a “Sa Battalla”

Un’edizione più ricca che mai quella che si prepara a vivere la città del Medio Campidano per rievocare storia e cultura legata agli anni della lotta per liberare il territorio dagli invasori. Purtroppo l’epilogo fu tragico ma la tenacia e la forza di un popolo che sacrificò la propria vita, al fine di difendere identità e appartenenza, ancora oggi vengono rievocati e vissuti con un’evento che è tra i più rappresentativi di tutta l’Isola. https://www.castedduonline.it/tutto-pronto-per-sa-battalla-la-storica-rievocazione-della-battaglia-di-sanluri/

Saranno quattro giorni ricchi di appuntamenti con convegni, incontri e il corteo medievale per le vie cittadine, per concludersi con la Rievocazione dello Scontro che si svolgerà prima a su Bruncu e poi in piazza Castello. Si inizia giovedì in piazza Castello alle ore 21:30 con la rappresentazione teatrale “La Bella di Sanluri”, venerdì presso la Chiesa San Lorenzo alle 11 si svolgerà una messa in suffragio dei caduti nella Battaglia. Al

Castello Giudicale alle 18, il