“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

E’ arrivata anche nelle scuole di Cagliari e di tutta la Sardegna la mail che sta creando problemi in tutta Italia: mitomani, ma certo non si può rischiare. E così, le scuole sono state evacuate, i genitori invitati a riprendersi i figli.

Dal De Sanctis-Deledda al Siotto di Cagliari, dall’istituto Asproni di Iglesias al Ciusa di Nuoro, e poi al Pitagora di Selargius e in decine di istituti da nord a sud dell’isola. Un attacco hacker senza precedenti, che crea tensioni e preoccupazione: a Palazzo Chigi è stato convocato un vertice d’urgenza.