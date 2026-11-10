Il nuovo stadio di Cagliari entra in una fase decisiva. La Giunta comunale dovrà occuparsi già domani della delibera che consentirà di avviare la procedura di gara per il nuovo impianto. Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimo Zedda, intervenuto in chiusura della seduta del Consiglio comunale, spiegando che gli uffici sono impegnati proprio in queste ore sulla pratica per rispettare le tempistiche previste.

«Domani vorremmo andare a gara sullo stadio», ha detto il primo cittadino, sottolineando la necessità di accelerare il percorso amministrativo. Una corsa contro il tempo che si intreccia anche con la partita degli Europei di calcio del 2032, che saranno organizzati da Italia e Turchia. Gli stadi destinati a ospitare le partite saranno infatti cinque per ciascun Paese e la competizione per ottenere un posto tra gli impianti selezionati si fa sempre più serrata.

Zedda ha richiamato proprio questo scenario per spiegare l’urgenza di procedere, ricordando che la candidatura degli stadi italiani si è ridotta rispetto alle ipotesi iniziali e che Cagliari deve quindi rispettare i tempi per poter concorrere.

L’annuncio è arrivato al termine di una seduta caratterizzata anche dal confronto su due importanti pratiche urbanistiche relative a varianti al Piano urbanistico comunale e a cambi di destinazione d’uso. Il voto è stato rinviato dopo il deposito in Aula di 6 emendamenti da parte del Consigliere Giuseppe Farris, che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti e l’acquisizione dei pareri tecnici.

Il sindaco ha quindi proposto di sospendere la seduta e aggiornare il Consiglio a domani, per consentire agli uffici di fornire i chiarimenti e i pareri sugli emendamenti presentati, senza rallentare nel frattempo il lavoro sulla delibera dello stadio, che dovrà passare all’esame della Giunta.