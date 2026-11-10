Cagliari, dietro Sant’Efisio un fiume di urina: gabinetto a cielo aperto nella cabina Enel chiusa di via Sassari, uomini e donne in processione per espletare i bisogni fisiologici. La protesta di commercianti e residenti: “L’odore che c’è in strada è indescrivibile”.

Il marciapiede è macchiato, una pozzanghera asciutta ha lasciato l’alone e anche l’odore. Sgorga da dietro i pannelli dedicati al Santo tanto venerato in Sardegna, il martire glorioso che ha chiesto di proteggere la sua Cagliari. Quello è l’unico riparo da occhi indiscreti per chi vive in strada, per chi non si cala i pantaloni in mezzo alla strada o tra le auto in sosta e si cela in quel rifugio disperato.

Tante le segnalazioni che nel corso dei mesi si sono susseguite per chiedere rispetto e decoro, come gli appelli di installare qualche bagno chimico, magari, vicino a piazza del Carmine. Niente da fare: al momento le richieste sono cadute nel vuoto e le immagini, riprese poco fa, raccontano l’ennesimo scempio a due passi dalla via principale del capoluogo sardo. Con il caldo, poi, di questi giorni, il malumore raddoppia: la suola delle scarpe si appiccica sul marciapiede lurido e il naso si contorce per il tanfo inalato. “Non si può continuare così” è il triste commento di chi non si arrende e continua a segnalare, ancora una volta, il triste degrado.