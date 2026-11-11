Ha accoltellato un connazionale alla schiena per sottrargli alcuni vestiti. Un 23enne algerino è stato arrestato dai carabinieri di Dolianova con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina dopo l’aggressione avvenuta ieri sera nel Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Monastir, nel cagliaritano.

Il giovane ha avvicinato un altro ospite della struttura e, armato di un coltello, lo ha minacciato per farsi consegnare alcuni indumenti, colpendolo poi alla schiena. L’arma non è stata recuperata. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del centro e dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il ferito è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto e rintracciato l’aggressore, arrestandolo. Il 23enne è stato trasferito nel carcere di Uta.