CULTURA NEL PIATTO

Polpette di ceci e zucchine con crema di funghi porcini

Le polpette di legumi rappresentano un modo intelligente, gustoso e creativo per portare in tavola proteine vegetali, fibre e sapore.

In questa versione i ceci incontrano la delicatezza delle zucchine, mentre la crema di funghi porcini regala al piatto un carattere più ricco e raffinato. Il risultato è una preparazione morbida, appetitosa e diversa dal solito, capace di conquistare anche chi non ama particolarmente i piatti vegetariani.

Ingredienti per 4 persone

Per le polpette

320 g di ceci già lessati e scolati

200 g di zucchine

1 uovo

40 g di pangrattato

30 g di Parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 piccolo spicchio di aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

Per la crema di funghi porcini

250 g di funghi porcini freschi, oppure misti con prevalenza di porcini

1 piccola cipolla o 1 scalogno

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

150 ml di latte

1 cucchiaino raso di farina

1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato

prezzemolo q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavare le zucchine, grattugiarle e strizzarle leggermente. Farle insaporire per pochi minuti in padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio, poi lasciarle raffreddare.

Schiacciare i ceci con una forchetta oppure frullarli grossolanamente. Trasferirli in una ciotola e unire le zucchine, l’uovo, il pangrattato, il Parmigiano, il prezzemolo, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescolare bene fino a ottenere un composto compatto. Se necessario aggiungere poco pangrattato.

Formare delle polpette di media grandezza e disporle su una teglia rivestita di carta da forno. Spennellarle con l’olio e cuocerle in forno preriscaldato a 190 °C per circa 20-25 minuti, girandole delicatamente a metà cottura.

Nel frattempo preparare la crema. Pulire i funghi e tagliarli a pezzetti. In una padella far appassire la cipolla o lo scalogno tritato con l’olio, unire i funghi e cuocerli per una decina di minuti. Regolare di sale e pepe. Tenere da parte qualche fettina di fungo per decorare e frullare il resto con il latte, la farina e il Parmigiano, rimettendo poi il composto sul fuoco per pochi minuti fino a ottenere una crema vellutata.

Servire le polpette ben calde sopra la crema di funghi porcini, completando con prezzemolo tritato e i funghi tenuti da parte.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

1 porzione = circa 4 polpette con crema

Kcal: 320

Proteine: 14,5 g

Carboidrati: 28 g

Grassi: 15 g

Fibre: 7 g

Colesterolo: circa 65 mg

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista