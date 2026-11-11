CULTURA NEL PIATTO
Polpette di ceci e zucchine con crema di funghi porcini
Le polpette di legumi rappresentano un modo intelligente, gustoso e creativo per portare in tavola proteine vegetali, fibre e sapore.
In questa versione i ceci incontrano la delicatezza delle zucchine, mentre la crema di funghi porcini regala al piatto un carattere più ricco e raffinato. Il risultato è una preparazione morbida, appetitosa e diversa dal solito, capace di conquistare anche chi non ama particolarmente i piatti vegetariani.
Ingredienti per 4 persone
Per le polpette
320 g di ceci già lessati e scolati
200 g di zucchine
1 uovo
40 g di pangrattato
30 g di Parmigiano grattugiato
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
1 piccolo spicchio di aglio
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale e pepe q.b.
Per la crema di funghi porcini
250 g di funghi porcini freschi, oppure misti con prevalenza di porcini
1 piccola cipolla o 1 scalogno
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
150 ml di latte
1 cucchiaino raso di farina
1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato
prezzemolo q.b.
sale e pepe q.b.
Preparazione
Lavare le zucchine, grattugiarle e strizzarle leggermente. Farle insaporire per pochi minuti in padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio, poi lasciarle raffreddare.
Schiacciare i ceci con una forchetta oppure frullarli grossolanamente. Trasferirli in una ciotola e unire le zucchine, l’uovo, il pangrattato, il Parmigiano, il prezzemolo, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescolare bene fino a ottenere un composto compatto. Se necessario aggiungere poco pangrattato.
Formare delle polpette di media grandezza e disporle su una teglia rivestita di carta da forno. Spennellarle con l’olio e cuocerle in forno preriscaldato a 190 °C per circa 20-25 minuti, girandole delicatamente a metà cottura.
Nel frattempo preparare la crema. Pulire i funghi e tagliarli a pezzetti. In una padella far appassire la cipolla o lo scalogno tritato con l’olio, unire i funghi e cuocerli per una decina di minuti. Regolare di sale e pepe. Tenere da parte qualche fettina di fungo per decorare e frullare il resto con il latte, la farina e il Parmigiano, rimettendo poi il composto sul fuoco per pochi minuti fino a ottenere una crema vellutata.
Servire le polpette ben calde sopra la crema di funghi porcini, completando con prezzemolo tritato e i funghi tenuti da parte.
Valori nutrizionali indicativi per porzione
1 porzione = circa 4 polpette con crema
Kcal: 320
Proteine: 14,5 g
Carboidrati: 28 g
Grassi: 15 g
Fibre: 7 g
Colesterolo: circa 65 mg
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma
Saggista