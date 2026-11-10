Tutto pronto a Cagliari per accogliere la 2^ edizione della “Settimana del verde e dell’ambiente”. In programma dal 13 al 23 novembre 2026, saranno 11 giorni di iniziative gratuite, 17 in tutto, dedicate alla sostenibilità, alla cura degli spazi pubblici e alla sensibilizzazione sui temi ambientali, con incontri, passeggiate, escursioni, attività per famiglie, momenti formativi e azioni concrete di tutela del territorio.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre 2026, è stata presentata stamani nella Sala del Retablo di Palazzo Bacaredda. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Massimo Zedda, l’assessora Luisa Giua Marassi e la presidente della Commissione consiliare per l’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Francesca Mulas.

“La tutela e la valorizzazione del patrimonio verde e ambientale rappresentano una delle priorità dell’Amministrazione comunale”, ha rimarcato il sindaco Massimo Zedda. “Su questo fronte stiamo investendo risorse economiche importanti e l’impegno quotidiano di tante professionalità del Comune per ampliare e migliorare parchi, giardini e spazi naturali della città. Un lavoro che portiamo avanti anche grazie a collaborazioni con altri Enti. Penso al percorso condiviso con la Regione per il Parco di Monte Urpinu e a quello con l’Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione di nuove aree verdi nella zona del porto. Tra gli interventi in programma ci sono anche l’ampliamento del Parco di San Michele e dell’Orto dei Cappuccini”. Perché l’obiettivo è costruire, “tassello dopo tassello”, una rete sempre più ampia e connessa di parchi e aree verdi, capace di migliorare la qualità della vita e la resilienza della città. Allo stesso tempo “lavorare sul tema della depavimentazione”, per “recuperare superfici”, oggi occupate dall’asfalto o dal cemento, per restituirle al verde urbano, come nel caso di rotatorie e di altri spazi pubblici che “possono diventare nuove aree permeabili e alberate”.

Nel programma della “Settimana del verde e dell’ambiente” trovano dunque spazio eventi promossi dal Comune di Cagliari insieme ad associazioni ambientaliste e organizzazioni del territorio, dall’incontro d’apertura “La città in verde” del 13 al Lazzaretto di Sant’Elia e talk “Verde in scena” (dalle ore 17) dedicato al racconto della natura attraverso arte, libri, teatro e cinema, alle passeggiate nei giardini cittadini, dalle iniziative dedicate alla mobilità sostenibile alle escursioni naturalistiche, sino alle attività nelle scuole, alle giornate ecologiche e agli appuntamenti rivolti ai più giovani.

“La rassegna vuole essere un’occasione per riflettere sul rapporto tra le persone e gli spazi che vivono ogni giorno”, ha spiegato l’assessora Luisa Giua Marassi. “Un percorso che si alimenta grazie alla partecipazione di cittadine e cittadini, associazioni ed enti e che, attraverso iniziative diffuse e aperte a tutte e tutti, punta a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente, del verde urbano e dell’adozione di comportamenti sostenibili”. Per l’assessora, la parola chiave è “cooperazione ambientale”, intesa come collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità per la cura e la valorizzazione del territorio.

Sulla stessa linea anche Francesca Mulas. Per la presidente della Commissione consiliare per l’Ecologia urbana, infatti, la partecipazione alla “Settimana del verde e dell’ambiente” da parte delle associazioni, delle scuole e delle cittadine e dei cittadini rappresenta un vero valore aggiunto. Perché “la cura dell’ambiente è una responsabilità collettiva”, che calendario dal 13 al 23 novembre “traducono in azione” per valorizzare il patrimonio cagliaritano di 2,5 milioni di metri quadrati di verde, 31.000 alberature ,(10 alberi monumentali) e 12 parchi.

La rassegna promossa dal Comune, coinvolge le associazioni che hanno sottoscritto i protocolli di collaborazione con l’Amministrazione e numerosi altri soggetti del territorio che hanno aderito al programma.