Cagliari, furti di telefoni in via Manno, il fine settimana scorso ladri scatenati hanno fatto incetta di smartphone: sottratti prevalentemente alle donne, almeno uno di questi risulta essere a Monastir. Individuato grazie al geolocalizzatore, ecco il paradosso: “Non è possibile recuperarlo”.

Anche questo è stato sottratto dalla tasca della proprietaria.

Una nuova moda, insomma, dopo la denuncia di un furto analogo avvenuto sabato nella via dello shopping, a una donna era stato portato via il telefono dalla tasca, ecco una nuova segnalazione resa pubblica dalla vittima: “Domenica tra le 17.05 e le 17.20 nel percorso tra Via Manno e Via Garibaldi, mi è stato rubato telefono (prelevato dalla tasca del cappotto). Geolocalizzato, la notte stessa, non è però possibile recuperarlo. Sembra assurdo ma è così. Ad oggi ogni tanto mi viene segnalato ancora lì. A Monastir” spiega M.P.

Diversi i commenti a riguardo: “Siete in tanti, due amiche mi hanno detto la stessa cosa. Sono lî a Monastir i loro telefoni”, “non è colpa loro se non gli abbiamo dato le opportunità per potersi integrare in una società che non li accoglie come dovrebbe, è frutto della disperazione” si legge.

Nonostante sia stata fatta la denuncia di furto, al momento il telefono rubato non può essere recuperato a causa della situazione al CAS di Monastir particolarmente complessa.