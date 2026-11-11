Dietro l’agguato, un regolamento di conti per una ragazza. Tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio per il ferimento di Mattia Secci, 25 anni, raggiunto al volto da una fucilata nel pomeriggio di ieri a Elmas, nell’hinterland cagliaritano. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu. Le indagini dei carabinieri hanno portato in poche ore all’individuazione dei due presunti responsabili, ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.Secondo la ricostruzione degli investigatori, a esplodere il colpo con un fucile calibro 22 sarebbe stato Giorgio Argiolas, 26 anni. Ai militari avrebbe riferito di aver agito per proteggere il fratello minore da una presunta spedizione punitiva organizzata da Secci e da un amico, arrivati sul posto a bordo di un Suv per un regolamento di conti che, secondo quanto emerso, potrebbe essere legato a una vicenda sentimentale.Il secondo arrestato è Simone Lippi, 24 anni, cagliaritano. Durante gli scontri sarebbe rimasto ferito anche un cugino della famiglia Argiolas, che avrebbe riportato un trauma cranico senza gravi conseguenze. I carabinieri hanno arrestato anche una terza persona.