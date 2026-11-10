Nuove polemiche sulla gestione dell’Arnas Brotzu. L’Usb Pubblico Impiego Sanità torna a puntare l’attenzione su alcune criticità che riguarderebbero l’organizzazione logistica e amministrativa dell’azienda ospedaliera, chiedendo alla Direzione chiarimenti su tre vicende distinte: i parcheggi chiusi da oltre due anni, le auto aziendali a noleggio che sarebbero rimaste inutilizzate per mesi e le indiscrezioni relative a un possibile pignoramento della carta economale per multe non pagate.

A intervenire è Gianfranco Angioni, che chiede massima trasparenza sulla gestione delle risorse e degli spazi a disposizione del personale e dell’utenza. Il primo nodo riguarda gli oltre 100 stalli di sosta che, secondo il sindacato, sarebbero sbarrati e interdetti da più di due anni. Una situazione che, sottolinea l’Usb, pesa su un presidio sanitario dove trovare parcheggio rappresenta spesso una difficoltà quotidiana sia per i dipendenti sia per i cittadini che devono raggiungere l’ospedale per visite e cure.

La questione si aggiunge alle polemiche sui cartelli con la dicitura «Riservato Amministrazione» comparsi su alcuni veicoli. La Direzione avrebbe già smentito la propria responsabilità nella produzione dei permessi, ma per il sindacato resta da chiarire chi li abbia realizzati e a quale titolo siano stati utilizzati. L’Usb chiede inoltre di fare luce sui requisiti per accedere alle aree di sosta riservate ai dirigenti.

Il secondo fronte riguarda il parco automezzi. Angioni segnala la presenza di diverse vetture acquisite attraverso contratti di noleggio a lungo termine che sarebbero rimaste ferme e inutilizzate per mesi, pur continuando a generare costi mensili a carico dell’azienda sanitaria.

Infine, il sindacato solleva un’altra questione, al momento affidata a indiscrezioni, relativa al presunto pignoramento della carta economale aziendale a seguito del mancato pagamento nei termini di verbali per violazioni al Codice della strada contestate ai mezzi dell’Azienda. Un’eventualità che, se confermata, secondo l’Usb richiederebbe un chiarimento sulle procedure amministrative adottate per la gestione delle sanzioni e del parco veicoli.

«Tre questioni distinte che delineano una gestione logistica ed economica su cui pretendiamo massima trasparenza», afferma Angioni, chiedendo alla Direzione di intervenire sui diversi fronti.

Le richieste del sindacato sono chiare: chiarimenti sulla chiusura degli oltre 100 parcheggi, verifiche sui permessi di sosta e sulle auto a noleggio, oltre a spiegazioni sulla vicenda delle multe e della carta economale. L’Usb sollecita risposte e interventi, chiedendo che venga fatta chiarezza sull’utilizzo delle risorse e dei beni pubblici.