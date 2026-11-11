Due uomini, di 65 e 39 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Quartu Sant’Elena, nel cagliaritano, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa condotta in un locale adibito abusivamente a circolo privato.

Durante il blitz, gli agenti hanno individuato i due uomini, che avrebbero avuto compiti distinti nella gestione dello spaccio: uno si sarebbe occupato di controllare gli ingressi dei clienti, mentre l’altro avrebbe provveduto a preparare e confezionare le dosi.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati cocaina, suddivisa in diversi involucri, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e alcuni fogli manoscritti con nomi e cifre, ritenuti dagli investigatori riconducibili alla contabilità dell’attività illecita. Nelle disponibilità di uno dei due è stata inoltre trovata una somma in contanti.

Dopo la convalida dell’arresto, nei confronti del 39enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella fascia oraria notturna.