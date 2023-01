Alghero, mistero sulla morte di Francesco Cataldi: il corpo senza vita ritrovato alle grotte di Nettuno. E’ dell’uomo scomparso da qualche ora il cadavere ritrovato oggi nelle grotte algheresi, in questo periodo chiuse al pubblico: indagano i carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tutte le ipotesi sul suo decesso restano in campo, al centro delle delicatissime indagini. L’uomo potrebbe essere però anche caduto per cause accidentali scivolando giù dalle scale, conosciutissime dai tantissimi turisti che durante l’anno visitano le grotte di Nettuno. I familiari avevano lanciato l’sos e lo stavano cercando da diverse ore.