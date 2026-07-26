Addio a Padre Giovanni, il sacerdote tanto amato dai giovani: era di Tonara ma la sua opera di bene l’ha trasmessa da Selargius a Villalba.

Il ricordo di chi ha conosciuto Giovanni Soddu: “Una bruttissima notizia. Purtroppo Padre Giovanni non è più con noi” comunica Giorgio Garau. “È stato prima di tutto un grande uomo ed un grande parroco. È riuscito in anni difficili ad avvicinare i giovani alla chiesa. Riposa in pace Giovanni”.

Tante le dediche che in queste ore si susseguono sui social: “Quanti bei ricordi, avvicinava i ragazzi e entrava con il cuore nelle famiglie”, “va via con lui una buona parte della nostra storia”.