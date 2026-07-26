Riacquistare la vista dopo 5 anni grazie ad un intervento unico al Mondo, eseguito in uno degli ospedali che rappresentano l’eccellenza della sanità italiana, le Molinette di Torino.

Una donna di 67 anni, Elena, è stata sottoposta un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina da un occhio all’altro. Elena infatti, a seguito di un incidente stradale, aveva il nervo dell’occhio sinistro reciso. L’occhio però aveva mantenuto le strutture oculari. Diversa la situazione dell’occhio destro, affetto da maculopatia e con retina è cornea compromesse. Una situazione delicatissima che non consentiva un trapianto di cornea.

“Finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto, qui alle Molinette. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina”, spiega il professor Michele Reibaldi, che dirige l’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette di Torino.

Il professor Reibaldi ha quindi utilizzato interamente le parti sane dell’occhio sinistro di Elena, utilizzandole nell’occhio destro.

“Questo intervento rappresenta una nuova frontiera nella chirurgia oculistica – dichiara Reibaldi –. Adesso aspettiamo di vedere quanto la retina trapiantata sia in grado di funzionare, ma i primi riscontri sono incoraggianti. Una maratona chirurgica molto complessa, durata quasi sei ore, che è stata possibile solo grazie a una collaborazione straordinaria tra oculisti, anestesisti, infermieri e direzione sanitaria”.

Accanto ad Elena la sua amatissima cagnolina Joe, a cui è stato concesso di stare accanto ad Elena durante tutta le degenza.

Un successo clinico straordinario ed un’emozione unica anche per tutta l’equipe.

“Il premio più grande per tutti noi è stato l’incredibile momento in cui Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto finalmente riconoscere i volti di suo figlio e della sua fidata compagna di vita Joe”, le parole del professor Reibaldi.