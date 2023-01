L’amico morto al suo fianco nella carambola col camion sulla 554: conducente indagato per omicidio stradale

Lo schianto sulla statale 554 con la sua Golf. La tragica morte al suo fianco del suo amico. Angelo Pinna, 37 anni, di Orani. Ora insieme al dolore la notizia: Salvatore Lai, 42 anni anche lui di Orani, è stato denunciato per omicidio stradale. Come prevede la norma, che in casi come questi diventa spietata. Ci sarebbe anche il film perfetto del drammatico incidente di Monserrato che ha coinvolto venerdi due auto e un camion: una telecamera ha consentito di svolgere attente indagini alla Polizia Locale di Monserrato, guidata dal comandante Massimiliano Zurru.

Tutto il fascicolo finisce ora nelle mani del pm Ginevra Grilletti, in attesa anche degli altri test effettuati sulle persone coinvolte. Orani vive dunque una doppia angoscia: il lutto per la morte di Angelo Pinna, che lavorava per una ditta di soccorso stradale. e la notizia dell’indagine per omicidio stradale del suo amico, Salvatore Lai.