Una bambina di 9 anni è risultata positiva alla cocaina dopo un test tossicologico effettuato al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, dove era stata trasportata con un’ambulanza del 118, a seguito di una chiamata d’emergenza della madre. E’ accaduto a Olbia, in Gallura: per fortuna la bambina non ha mostrato gravi sintomi e le sue condizioni non sono state giudicate critiche. Le circostanze che hanno portato alla positività della piccola sono ancora oggetto di indagine. Non è chiaro se la bambina abbia accidentalmente toccato della polvere bianca incustodita in casa o se la droga sia entrata in qualche modo in contatto con gli alimenti. Quello che è certo è che la madre della bimba è risultata positiva anch’essa al test antidroga, e anche il compagno della donna è stato coinvolto nell’inchiesta. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione, ma l’intera indagine è mantenuta sotto stretta riservatezza per tutelare la privacy della minore. Nel frattempo, la madre e il compagno sono stati denunciati, e le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto.