La UIL FP Sardegna Cagliari e’ stata posta a conoscenza dai propri iscritti di una scritta presente sul muro perimetrale della sede di cui all’oggetto ( si allega foto ) , con il seguente riferimento esplicito “ Croce Rossa Assassini”, che attualmente e’ in utilizzo ad AREUS . Tale fatto ha allarmato e preoccupato il personale operante nella sede in parola , a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarieta’ . La Scrivente O.S. , non sottovaluta questo fatto , che condanna fermamente , perche’ potrebbe rappresentare un segnale di individuazione della postazione in questione,come obiettivo specifico , da parte di qualcuno , di cui non si conoscono identita’ e finalita’. Pertanto per quanto sopra , al fine di tutelare il personale , la sede , il servizio offerto alla popolazione , La Scrivente chiede alle Istituzioni destinatarie della presente , ognuna nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, a voler procedere rispetto alla rimozione della scritta e