Nella mattinata di sabato si è tenuto ad Assemini l'evento "Vogliamo Regalarvi un sorriso", un'esposizione di auto d'epoca dedicata ai bambini delle "Case Famiglia", delle "Case Protette" e di tanti amici ed amiche speciali. Sin dalle prime ore del mattino le Autovetture d'Epoca sono giunte ad Assemini provenienti dall'abitato, da Cagliari e da diverse località dell'hinterland e si sono schierate all'interno del Piazzale dell' Oratorio del Carmine nella Via Sardegna. Di grande impatto visivo è stato lo scenario che ha accolto i piccoli ospiti insieme alle loro madri ed agli accompagnatori: infatti, all'ingresso dell'area, hanno potuto ammirare il grande presepe ed una bellissima esposizione di oggetti a tema natalizio curata dall'Oratorio del Carmine, nonchè le bellissime auto d'epoca presentate per l'occasione dal "Gruppo Old Cars Friends di Assemini", che ha esposto alcuni tra gli esemplari più rappresentativi facenti parte di un gruppo di appassionati che è stato protagonista negli appuntamenti più significativi della stagione del motorismo storico regionale e nazionale, tra cui il prestigioso "Concorso d' Eleganza per autovetture d'Epoca", che si è tenuto nel mese di Giugno 2024 nella stupenda cornice di Palazzo Doglio a Cagliari, nonchè il "Primo Raduno Automobilistico Arcadia On The Road di Capoterra", il "Secondo Raduno D'Auto d'Epoca di Assemini", il "Vintage Fest di Pula", il "Primo Raduno per Auto d' Epoca di Vallermosa" , l' "Esposizione d'Auto d'Epoca di Decimomannu", l'" Hippie Music day di Serdiana", "Un'Estate d'altri tempi di Quartu", il "Raduno d'Auto d'Epoca di Lunamatrona", "Auto d'Epoca e Calici Sotto le Stelle di Sant' Antonio di Santadi", il "Motor Day di Sarroch", il "Motor Fest città di Elmas", il "Sesto Memorial Piero Corda di Portoscuso", il "7° Raduno Fiat 500 e auto d' Epoca di S.Sperate" , l'evento di rilevanza nazionale " Ruote nella Storia 2024" e tanti altri appuntamenti per gli appassionati delle quattro ruote storiche. All'esposizione nel Piazzale dell'Oratorio del Carmine hanno partecipato anche tanti altri amici ed amiche speciali insieme ai loro familiari e accompagnatori, a tante altre persone che provenivano dall' abitato e che insieme allo shopping natalizio hanno potuto ammirare tante belissime autovetture d'epoca. Tutti i visitatori hanno potuto anche ricevere informazioni e curiosità sugli esemplari esposti fornite dai loro proprietari ed apprezzare inoltre un'interessantissima mostra di Presepi realizzati con materiali riciclati e tante altre bellissime creazioni a tema natalizio. Grande è stato inoltre l'impegno e la disponibilità dei volontari dell' Oratorio del Carmine e del Parroco Don Paolo che si sono messi a disposizione di tutti i visitatori per consentire loro di usufruire al meglio dell'evento. Una giornata all'insegna della passione per i motori e della solidarietà, che ha consentito di regalare tanti sorrisi ed emozioni.