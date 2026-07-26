Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 34enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia e in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poichè ritenuto responsabile dei reati di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito a seguito delle segnalazioni giunte da parte di alcuni passanti, i quali avevano notato la presenza dell’uomo lungo viale Sant’Avendrace in uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze psicotrope. Giunti sul posto, i militari hanno prontamente bloccato e identificato l’uomo, accertando come lo stesso si trovasse fuori dalla propria abitazione in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva cui era sottoposto.

I successivi approfondimenti, condotti tramite perquisizione personale, hanno consentito di rinvenire nella disponibilità del 34enne alcuni grammi di cocaina, oltre alla somma in contanti di circa 150 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento di attività illecita.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso le nostre camere di sicurezza, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino all’udienza con rito direttissimo.