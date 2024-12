Il maltempo che sta colpendo la Sardegna nelle ultime ore, con una vera e propria tempesta di vento, raffiche fino a 120 chilometri all’ora e mare in burrasca, ha provocato numerosi disagi in tutta l’isola. Venti forti, mareggiate e piogge intense hanno causato danni materiali e interruzioni alla viabilità. Superlavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati in numerosi interventi di emergenza.

Nel territorio dell’Oristanese, sono stati oltre venti gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, con cinque squadre impegnate tra la centrale e i distaccamenti di Abbasanta, Ales e Cuglieri. A causa del vento forte, sono caduti alberi ad Abbasanta e Arborea, dove la circolazione è stata interrotta sulla strada 20 Ovest, creando disagi per gli automobilisti. Non sono mancati danni agli allestimenti natalizi: a Carbonia, in via Manno, due casette del mercatino di Natale sono state abbattute dal vento, mandando in frantumi una parte delle celebrazioni festive.

Anche a Porto Torres i disagi sono stati significativi. Oltre ai danni nel centro urbano, la nave Moby Ale Due, proveniente da Genova, è stata costretta a cambiare rotta, dirigendosi verso Olbia a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. A Sassari, il vento ha abbattuto l’albero di Natale in piazza Castello e danneggiato la copertura della palestra di una scuola primaria, mettendo a rischio la sicurezza della struttura.

Nel Nuorese, la situazione non è migliore. A Orotelli, una tettoia in lamiera è stata sradicata dal vento, danneggiando diverse auto in sosta. A Cagliari sono chiusi parchi e cimiteri. L’allerta meteo diramata dalla protezione civile sarà in vigore fino alla mezzanotte.