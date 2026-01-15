“In ascolto di San Vincenzo per una carità condivisa” è il tema dell’annuale appuntamento di centinaia di gruppi del volontariato vincenziano in programma domenica 18 gennaio nella casa “Mater nostra” a Cagliari in via dei Falconi 10.

Un incontro – insieme ritiro spirituale, convegno e seminario di approfondimento – per la riproposizione del carisma della famiglia vincenziana che in Sardegna, oltre alle “storiche “Figlie della Carità” presenti nell’isola da 170 anni, comprende le Conferenze di san Vincenzo fondate dal Beato Federico Ozanam, i Missionari di san Vincenzo de’ Paoli, le Suore del Getsemani fondate da padre Manzella e di “Carità di santa Giovanna Antida”. Laici e religiosi che occupano la prima linea della solidarietà con l’assistenza diretta, “a domicilio”, la cura di malati e anziani, case di riposo, con iniziative a sostegno dei nuovi poveri: vittime della tratta e di violenza in famiglia, lavoratori sfruttati, ragazzi a rischio emarginazione.

“La continua e preziosa preoccupazione, con spirito evangelico, di San Vincenzo verso i poveri partiva dall’entrare in relazione con loro attraverso il dialogo, che si esplicava essenzialmente in una benevola disponibilità. La relazione per lui – dice Linda Migliaccio, presidente dei gruppi di volontariato vincenziano della diocesi di Cagliari – significava incontro con il fratello bisognoso di cure e di attenzione. Per raggiungere tali obiettivi San Vincenzo fece in modo di coinvolgere coloro che a quel tempo, in quella società, contavano di più”.

San Vincenzo de Paoli è stato definito “l’iniziatore del senso sociale nella Chiesa”. “Quindi non solo apostolo della carità ma – dice il relatore del convegno, padre Salvatore Fari – profeta di una nuova visione della società, dove la carità non è solo

gesto individuale, ma struttura comunitaria, sistema solidale, cuore della missione della Chiesa. Profeta capace di leggere i segni dei tempi e di rispondere alle emergenze del suo tempo con un amore organizzato e una carità incarnata quindi nelle strutture sociali”.

Il seminario inizierà alle 9.30. Dopo la relazione di padre Salvatore Fari, la celebrazione della Messa. Nel pomeriggio presentazione dell’opera multimediale 𝐹𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒. 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒’ 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑖, 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑒𝑟𝑜 𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜. Questo lavoro – realizzato in occasione del quarto centenario della Fondazione della Congregazione della Missione dal gruppo musicale GM Music, in collaborazione con Blueverse Academy – rievoca alcuni passaggi importanti e significativi della vita di San Vincenzo de’ Paoli a confronto con i tempi di oggi, per ridire con forza quanto il carisma vincenziano sia ancora e sempre attuale. Il progetto di Dio sull’uomo di ieri, di oggi e sempre, è l’amore.