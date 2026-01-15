“Sono state riconosciute vere le denunce e gli abusi. Il prete della diocesi di Tempio-Ampurias don Valerio Manca (da frate noto padre Emanuele) è stato dimesso dallo stato clericale, cioè non è più sacerdote della Chiesa cattolica”. Lo annuncia sui social padre Paolo Contini, una delle vittime che aveva denunciato l’ormai ex sacerdote: il tribunale ecclesiastico interdiocesano della Sardegna ha dimesso dallo stato presbiteriale il prete che a cavallo della fine degli anni Ottanta diresse il Collegio serafico francescano di Oristano. Il collegio giudicante, riunito nella Pontificia università Santa Croce a Roma, ha accolto le tesi dell’accusa che aveva chiesto la pena massima, ovvero la perdita dei voti e la cacciata da qualsiasi ordine ecclesiastico. A scoperchiare la serie di abusi sessuali all’interno del collegio era stato proprio padre Paolo Contini che, il 13 maggio 2023, denunciò direttamente ai suoi parrocchiani gli abusi, portando poi la vicenda in tribunale ecclesiastico.

Proprio ieri l’appello della garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu al vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi affinché la chiesa intervenga nell’allarmante situazione degli abusi sui minori.