Banca del Cuore a Cagliari: tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Sorcinelli

A Cagliari arriva la “Banca del Cuore”: tre giorni di screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa, che fa tappa in città con il Truck Tour promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore, è in programma da oggi fino a martedì 5 maggio in piazza Sorcinelli, dalle 9 alle 19.

Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio ambulatorio mobile, dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a controlli cardiologici completi. Tra gli esami disponibili figurano elettrocardiogramma, screening aritmico e valutazione dei principali parametri cardiovascolari. Previsti anche test metabolici con la rilevazione immediata di valori come colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata e acido urico.

Al termine degli accertamenti, a ogni partecipante verrà consegnata la BancomHeart, una card personale che consente di accedere in qualsiasi momento ai propri dati clinici. Il sistema, protetto da password, permette di consultare e condividere informazioni sanitarie fondamentali — come pressione arteriosa, terapie e anamnesi — anche in situazioni di emergenza, sia in Italia che all’estero.

L’iniziativa vede il coinvolgimento della Cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità, guidata dal direttore Carlo Balloi, e punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, rendendo i controlli più accessibili e vicini ai cittadini.