Incidente questa mattina a Baunei. Una turista di 28 anni della Republica Ceca mentre faceva parapendio ha perso il controllo della vela, ma fortunatamente nella caduta si è agganciata alla scogliera di Pedra Longa, salvandosi. La centrale del 118 di Sassari ha Inviato sul posto l’elisoccorso Areus. L’equipe si è calata con il verricello e ha recuperato la giovane. Il medico del 118 ha riscontrato un trauma alla colonna vertebrale e al bacino. La donna era vigile ed è stata trasportata in codice rosso al San Francesco di Nuoro.