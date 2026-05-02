CAGLIARI – Sarà distribuito dal 7 maggio, con uscita anche a Cagliari, il nuovo film Quasi Grazia, diretto da Peter Marcias e dedicato alla figura di Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver conquistato il Premio Nobel per la Letteratura.

Interpretato da Laura Morante, che veste i panni della scrittrice nuorese, il film offre un ritratto intimo e non convenzionale, lontano dalla classica narrazione biografica. Tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Fois, racconta tre momenti chiave della vita della Deledda: l’arrivo inatteso della madre da Nuoro, le ore che precedono la consegna del Nobel a Stoccolma e il confronto con un medico davanti a una difficile diagnosi.

Nel cast anche Irene Maiorino, Ivana Monti, Monica Demuru, Roberto De Francesco e Roberto Citran.

Il film, già apprezzato al Torino Film Festival e atteso anche al Riviera International Film Festival, sarà accompagnato in Sardegna da una serie di anteprime speciali con la presenza del regista e di parte del cast.

Il calendario delle proiezioni sull’isola partirà mercoledì 6 maggio a Oristano (Cinema Ariston, ore 17) e a Sassari (Cinema Moderno, ore 20). Il giorno successivo, giovedì 7 maggio, doppio appuntamento a Cagliari al Cinema Odissea, con proiezioni alle 17 e alle 19.15, in concomitanza con l’uscita ufficiale nelle sale.

Un ritorno simbolico in Sardegna per un’opera che scava nell’anima della Deledda, raccontandone non solo la grandezza letteraria ma anche il lato più umano, tra radici, identità e sfide personali in un’epoca dominata dagli uomini.