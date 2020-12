Virus, stop alle crociere da Natale all’Epifania: Cagliari perde 3 giganti del mare

Le crociere, a “braccetto” con gli impianti sciistici, resteranno chiusi durante tutte le vacanze natalizie 2020 segnate dall’emergenza Covid. L’annuncio del premier Giuseppe Conte ha, ovviamente, trovato pieno riscontro nel Dpcm valido da oggi e sino a metà gennaio. E, per quanto riguarda i giganti del mare, lo stop a “tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani dal 21 dicembre al sei gennaio” fa scomparire dalle mappe di Cagliari tre navi in un colpo solo.

Come confermano dalla stessa Autorità portuale, erano previsti gli attracchi di tre crociere della Costa Smeralda: “Il 22 e il ventinove dicembre e il cinque gennaio”. E, con le regole anti Covid presenti anche a bordo delle navi, il capoluogo sardo dovrà dire addio alla presenza di circa 1500 vacanzieri.