Polizia, anche in Sardegna la campagna europea “Alcohol and Drugs”

Di



cagliari

Dal 7 al 13 Dicembre 2020 è stata programmata la campagna europea congiunta “Alcohol and Drugs” con lo scopo di effettuare controlli per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.