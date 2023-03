Villacidro, eredita le bollette del fratello da pagare ma è una truffa: denunciata 51enne napoletana.

Ereditare bollette da pagare non è sicuramente piacevole, tanto più se ad aver consumato la corrente elettrica è qualcuno che è riuscito ad infilarsi nell’asse ereditario. Così, una sessantenne di Villacidro, avendo ricevuto dall’Enel un conto salato da pagare per un’utenza intestata al defunto fratello, si è chiesta come mai l’uomo avesse attivato tale utenza nel comune di Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo. Avendo intuito un qualche imbroglio, la donna si è rivolta ai carabinieri Stazione locale. I militari, in collaborazione con la società di fornitura di energia, sono riusciti a ricostruire la vicenda. Una 51enne napoletana, già nota per precedenti vicende, dopo essere riuscita ad avere tutti i dati anagrafici del fratello della vittima, era riuscita ad attivare a suo nome un’utenza elettrica della quale non avrebbe mai pagato il costo. Per diversi mesi è riuscita a farla franca ma ora è stata denunciata dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e sostituzione di persona. La donna è nullatenente, sarà quindi ben difficile che le possa essere chiesto indietro il dovuto.