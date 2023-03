In fin di vita la donna picchiata dal compagno condannato per l’omicidio della cognata in Sardegna

E’ in condizioni disperate, anche se stabili nelle ultime ore, la donna ricoverata al San Francesco di Nuoro dopo essere stata brutalmente picchiata dal compagno nella notte fra sabato e domenica nella loro abitazione di Irgoli, a poche settimane da quello che sembrava essere il sogno di entrambi, il matrimonio. I due stavano per avviare le pratiche in Comune per la celebrazione delle nozze con il rito civile.

Invece lei, mamma di due figli, è in ospedale e lui Bastiano Secci, 55 anni, è stato fermato con pesanti accuse. L’uomo aveva già scontato 16 anni di carcere per l’omicidio della cognata nel 2008. La coppia viene raccontata da tutti come affiatata e pochi giorni fa sarebbero andati in comune per avviare le pratiche del matrimonio civile. Entrambi sono separati. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire che cosa abbia scatenato la furia di Secci, che ha infierito sulla compagna con inaudita e terribile violenza. Tutto il paese si è stretto intorno alla donna e ai suoi figli, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che è pronta a intervenire per qualunque necessità.