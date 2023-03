Cagliari, è morto il riparatore ufficiale delle valigie rotte dalle compagnie aeree: addio ad Antonello Mattana

Mondo del commercio in lutto a Cagliari per la morte di Antonello Mattana. Aveva 75 anni e, sin dal finire degli anni Sessanta, nel su laboratorio di via Eleonora D’Arborea 48 ha riparato tantissime valigie, distrutte durante il percorso dal check in agli aerei da parte delle principali compagnie aeree. Un lavoro delicato e importante, sviluppato dai primissimi anni Novanta, quando aveva stretto accordi con realtà quali Meridiana e Alitalia. A ricordarlo con le lacrime agli occhi è il presidente onorario dell’associazione di commercianti Strada Facendo, Paolo Angius.

“Se l’è portato via una pancreatite acuta”, racconta. “Grazie agli accordi stretti con le principali compagnie aeree ha lavorato benissimo per decenni. Aveva chiuso nel 2020, quando era scoppiato il Covid. Lo ricorderò per il suo sorriso, per la sincera e disinteressata amicizia, per il suo candore d’animo, per la sua inimitabile manualità e per l’intelligenza con cui risolveva i problemi nel suo lavoro. Alla moglie Marilisa e ai figli vadano le nostre sentite condoglianze. Caro amico di tanti momenti felici, ti abbraccio, rimarrai sempre vivo nel mio cuore”.