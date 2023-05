Vandali e incivili in azione a Serramanna: auto in sosta nel mirino

Da qualche settimana si susseguono le denunce da parte di residenti e persone di passaggio in paese che, una volta ultimati impegni e commissioni, trovano la propria automobile danneggiata. Non un caso isolato, oramai è impossibile non segnalare quanto sta accadendo nel centro del Medio Campidano: gomme squarciate, carrozzeria graffiata, ammaccature varie e specchietti e vetri in frantumi. Alcuni casi sono, chiaramente, riconducibili a una guida non di certo perfetta da parte di qualche automobilista che, distratto o incapace, colpisce le auto in sosta senza, però, rendersi disponibile per un chiarimento al fine di saldare i danni causati da una maldestra manovra. Altri, invece, sono episodi di vero e proprio vandalismo: uno di questi, tra i più recenti evidenziati, risale a circa una settimana fa, sabato sera, avvenuto in via Serra e strade limitrofe. Uno o più ignoti si sono “divertiti” a squarciare le ruote dei veicoli in sosta, almeno due, e segnare la carrozzeria con una punta: danni economici non indifferenti e la paura che possa accadere nuovamente.