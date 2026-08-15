Una tragedia, quella della giovanissima Denise, morta a soli 17 anni a Monserrato, che ha sconvolto tutta la comunità e l’hinterland cagliaritano e non solo. Una ragazza nel fiore dei suoi anni che stava sbocciando in bellezza e maturità che non c’è più. Tanti i pensieri che le sono stati dedicati in questi giorni di immenso dolore e colpisce quello di una lettrice di Casteddu Online, Lina Serra, che ha voluto scrivere una bellissima lettera a Denise.

“A Denise: quest’estate la Sardegna ha vissuto dei brutti momenti, tra incidenti stradali , omicidi , femminicidi, ragazzi giovani morti per tumore , suicidi per bullismo . Avrei voluto che tu vivessi le belle estati . Con gli amichetti a giocare in spiaggia, a rincorrevi, a lanciarvi la sabbia, a mangiare un panino insieme.A spruzzarvi l’acqua e ridere tanto, a piangere perché arrivava settembre la scuola (quella di una volta…)la fine dell’estate, abbracciarvi con la promessa di rivedervi l’estate seguente , e gli sculaccioni … Tutto questo non esiste più e sarà sempre peggio .Oggi il mio pensiero va a te ,è un Ferragosto con tanta Malinconia. Un bacio cara Denise”