Sinnai, manifestazione al palazzo regionale per protestare contro il servizio sanitario inefficiente

Si mobilita la popolazione in nome del diritto alla salute, per poter usufruire delle prestazioni sanitarie in maniera costante e puntuale: liste d’attesa infinite, medici di base sommersi dal lavoro e insufficienti per tutti i cittadini, bambini sprovvisti di pediatra sono solo alcuni dei tanti disagi che si vivono con maggiore intensità da quando il covid ha fatto irruzione nella vita dei terrestri. A darne notizia è il gruppo consiliare 5 Stelle Sinnai: “Queste sono le firme raccolte dal comitato promotore che porteremo in Consiglio Comunale.

La mozione sulla difesa della Sanità proposta da un comitato a livello regionale è stata presentata e votata in tantissimi comuni della Sardegna.

A livello regionale si è pensato esclusivamente alla spartizione di poteri e poltrone.

La mancanza di medici e di posti letto negli ospedali, la presenza di liste interminabili che minano la prevenzione e la cura di ognuno di noi ci indigna. Il Comune come istituzione più vicina al cittadino non può non prenderne atto e manifestare con i propri cittadini in difesa della salute.

La mozione presentata senza colore politico deve rimanere tale e deve essere votata a Sinnai come negli altri paesi”. Basta perdere tempo, insomma, “stiamo perdendo dei diritti che dobbiamo difendere tutti insieme.

Insieme, sindaco, maggioranza e opposizione dobbiamo manifestare a livello regionale, prima che sia troppo tardi.

Non manchi mai a nessuno la voce per gridare e manifestare contro questa triste realtà.