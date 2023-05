San Gavino Monreale, proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale

Sarà un gioiello per tutta la sanità pubblica regionale il nosocomio che sostituirà quello già presente e arricchirà tutto il territorio di servizi e spazi dedicati alla salute dei cittadini. In un periodo in cui si lotta per ottenere anche solo il diritto ad avere un medico di base, spicca l’opera che fa ben sperare in un futuro migliore caratterizzato da un’inversione di marcia volta a rendere efficiente e puntuale il servizio sanitario.

L’ospedale, la cui realizzazione è fissata in un cronoprogramma di circa due anni e mezzo, sta sorgendo in un’area di 99mila metri quadri che accoglieranno le infrastrutture, i percorsi di viabilità specifici e differenziati, parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperficie per l’atterraggio e la partenza dei mezzi di soccorso.