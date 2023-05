Uta, 10 cagnolini chiusi in un sacco gettato nel canale salvati dai barracelli

Sdegno a Uta per dieci cagnolini chiusi dentro un sacco e gettati dentro il canale, in località Su Pardu. A insospettirsi nel vedere un sacco blu galleggiare sono stati i barracelli del paese, guidati dal comandante Gianni Corsale: sono stati loro a recuperarli e salvare loro la vita, affidandoli alle cure del canile.

Sono già scattate, in parallelo, le indagini per risalire agli autori del folle gesto: se non annegati, infatti, i dieci cuccioli hanno rischiato di morire soffocati.