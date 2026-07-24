Cagliari, un mito tra i miti: a sorpresa tra i ragazzi della Polisportiva Olimpia ONLUS arriva Max Pezzali, che, da vero uomo ragno, abbraccia, scherza e sorride con i campioni speciali dello sport. Accolto con stupore e sommerso di domande, l’ex 883 non si è sottratto all’assalto dei giovani. Carlo Mascia: “Momenti gratificanti come questo sono possibili solo se fai parte della Polisportiva Olimpia Onlus”.

La Polisportiva da oltre 30 anni promuove sul territorio della Sardegna, con particolare riferimento all’area del Sud dell’isola, la pratica sportiva come strumento per l’inclusione sociale di persone con disabilità intellettive, nonché un accrescimento del loro stato di benessere psico-fisico. Partendo dall’intuizione della signora Eunice Kennedy Shriver, la Polisportiva Olimpia ONLUS ha, in questi anni, sperimentato e affinato un metodo di intervento, multidimensionale che utilizza la leva della pratica sportiva per costruire percorsi di empowerment psico-relazione delle persone con disabilità intellettive. A questo si è legato un processo continuo di attivazione delle comunità in azioni di sensibilizzazione sulla tematica della disabilità. In questo senso il crescente coinvolgimento di atleti è andato di pari passo con l’aumento del numero di volontari, amministrazioni locali partner, enti e associazioni (a carattere regionale, nazionale ed internazionale) che hanno contribuito a migliorare ed accrescere l’impatto delle attività svolte.