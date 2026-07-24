“Oggi ci ha lasciato un bravo giornalista e un uomo coraggioso. Addio Massimo Manca”. Questo il ricordo del giornalista Vito Biolchini, ci ha lasciato oggi il giornalista ed ex assessore di Quartu Massimo Manca. La sua creazione a cui teneva di più era “S’incantu”, un centro d’educazione ambientale nelle campagne quartesi che tanti anni fa diventò un fiore all’occhiello. Grande amico e collaboratore di Graziano Milia, lavorò per lui sia come addetto stampa alla Provincia di Cagliari sia poi come assessore dentro la prima Giunta quartese proprio di Milia. Vulcanico, generoso, appassionato di giornalismo e d’ambiente, Massimo Manca ci lascia a 62 anni dopo una crisi cardiaca che gli è stata fatale. Tutto il mondo del giornalismo cagliaritano è in lutto.