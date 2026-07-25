Cagliari, super stipendio al tecnico Pisacane: con due milioni di euro guadagnerà più di “Re Claudio” Ranieri.Secondo le cifre ufficiali diffuse oggi dal sito specializzatoT ransfermarkt, Fabio Pisacane è il dodicesimo mister più pagato in serie A: ma con un super ritocco quest’anno:u bel due milioni di euro, una cifra enorme per un tecnico al secondo anno in serie A. Giulini ha dunque deciso di puntare su di lui a tutti i costi, nonostante il primo altalenante torneo sulla panchina rossoblù. Dopo il mancato closing che avrebbe dovuto portare gli americani in maggioranza nella società, e in attesa di conoscere il futuro sul nuovo stadio.. Giulini ha deciso di blindare il giovane allenatore napoletano. Che a sua volta adesso aspetta rinforzi importanti sul mercato. In testa tra i Paperoni della srie ci sono invece Gasperini e Spalletti che guadagneranno 9 milioni in una sola stagione.