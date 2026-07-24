Il ricordo straziante dei cugini di Andrea: “Tutti devono sapere la persona bella e pulita che eri, chi ti conosce sa chi sei”. Un dramma senza fine quello accaduto ieri tra Solanas e Quartu Sant’Elena, Andrea era amato e voluto bene dalla sua famiglia e dai suoi tanti amici che oggi piangono “per la disgrazia che è successa”.

Non esiste un movente per quanto accaduto, Alessandro Pintus ha premuto il grilletto in preda alla follia, prima contro la moglie a Solanas, poi ha cercato e trovato il fratello a casa sua, a Margine Rosso. Sui social sono tanti i ricordi rivolti ad Andrea Pintus, 42 anni, come quello scritto dai cugini che hanno affidato a Facebook poche ma forti parole per rendergli omaggio: “Cugino del nostro cuore non ci sono parole per la disgrazia che ti è successa, eri il ragazzo più buono al mondo, possono dire quello che vogliono per la disgrazia ma noi sappiamo chi è Andrea Pintus e siamo orgogliosi di nostro cugino. Lo possiamo dire a voce alta, siamo orgogliosi della persona che eri, un grandissimo lavoratore che con tanti sacrifici ti sei fatto la tua casa dei tuoi sogni con la tua amata e non hai potuto purtroppo godertela. Però cugino ti promettiamo che non ti dimenticheremo mai e ci mancherai tanto. Dai tanta forza alla tua famiglia perché ne ha veramente bisogno.

Ciao cugi come ci chiamavi tu”.