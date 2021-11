Trionfo all’Oscar delle nozze Made in Italy a Barcellona: 6 premi alla Sardegna

L’Isola del “sì” fatato è la Sardegna. Trionfo tutto sardo all’Italian Wedding Awards, l’Oscar dei professionisti delle nozze Made in Italy. Nella serata finale, organizzata su una nave da crociera di lusso ormeggiata a Barcellona, ben 6 premi su 15 categorie sono stati conquistati dai campioni sardi del settore nuziale. E per la terza volta si conferma vincitore nazionale per la categoria “Miglior sartoria sposo” d’Italia la Sartoria Modolo di Orani, celebre per le rielaborazioni degli abiti tradizionali isolani.

Ed ecco i nomi dei vincitori: miglior “Cake designer” d’Italia Manolo Fenza della “Pasticceria Eden” di Cagliari, per la categoria “Flower designer” il premio è andato a Giuseppe Pinna di Porto Torres, la miglior “Sartoria sposo” d’Italia è ancora la Sartoria Modolo di Orani. Per la categoria “Atelier da cerimonia” vince Dama Atelier di Cagliari, mentre il miglior “Tour Operator e Agenzia di Viaggio d’Italia” è Benares Viaggi di Cagliari. Infine la miglior fotografa nuziale d’Italia è Francesca Floris di Nuoro.

Una pioggia di premi per la Sardegna, grazie al grande impegno di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, event manager, regine del wedding sardo e referenti regionali per l’IWA, che hanno selezionato e messo in luce il meglio del mondo dell’organizzazione delle nozze d’autore dell’isola. «La nostra terra è ricca di eccellenze in tutti i settori del Wedding e non solo», dichiarano Ghisoni e Murgia, «e siamo felici di portarle alla ribalta nazionale e internazionale. Anche quest’anno torniamo a casa con un gran numero di riconoscimenti e di omaggi per le nostre maestrie: sono ben 6 i premi consegnati alla Sardegna in questa sesta edizione nazionale di Italian Wedding Awards. Per noi è fonte di grande orgoglio».

La special night. Nel nome della ripartenza dopo i mesi bui del Covid che hanno messo in ginocchio il settore delle nozze, la premiazione che si è svolta due giorni fa a Barcellona è stata organizzata a bordo di una delle più belle navi da crociera del pianeta mondo, la sfolgorante “Seaview” della MSC. Nel corso di una Wedding Luxury Experience On Cruise, tra atmosfere luccicanti e scenografie suggestive, outfit di indiscussa eleganza, cene di gala, spettacoli mozzafiato, sono state premiate le eccellenze del Made in Italy del settore dei matrimoni e degli eventi.

Un pizzico di Sardegna anche sul palco della premiazione nell’elegante e maestoso teatro della nave, impreziosito da una suggestiva e spettacolare scenografia floreale studiata dal Flower Designer di fama mondiale Giovanni Raspante e realizzata direttamente a bordo dallo stesso Raspante e dal suo team, assieme a Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, Silvia Sorcinelli (incoronata miglior Wp in Sardegna per il 2021), Giuseppe Pinna (miglior Flower designer d’Italia 2021) ed il suo collaboratore Giovanni Careddu. Tra drappi, velluti e luci scenografiche, hanno regalato un’esperienza magica e indimenticabile a tutti i partecipanti alla kermesse.