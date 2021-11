I contagi sfondano la soglia dei cento, oggi in Sardegna 102 nuovi positivi al Covid

Per la prima volta dopo molte settimane, in Sardegna si sfonda quota cento contagi ma non ci sono vittime e la situazione negli ospedali resta sostanzialmente stabile. Sono 102 i positivi al Covid registrati oggi nell’isola, sulla base di 2171 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, lo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 50, cioè due in meno rispetto a ieri. 1565 sono i casi di isolamento domiciliare (72 in più rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.