Trieste, sono riprese le proteste dei no-green pass nei pressi del porto

Più di un migliaio di manifestanti no green pass, dopo essere stati sgomberati dal porto di Trieste, si sono seduti in piazza Unità d’Italia cantando cori contro il certificato verde.

“Non capiranno mai il nostro linguaggio che è il linguaggio del cuore e della semplicità. Restate seduti e pacifici, non diamo a nessuno la possibilità di attaccarci”. Lo ha detto l’ex portavoce del Cplt, Stefano Puzzer, rivolgendosi ai manifestanti in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

“Ci sono gruppi che non c’entrano con noi al porto che si stanno scontrando con le forze dell’ordine. Le nostre persone sono state messe in sicurezza” ha dichiarato Stefano Puzzer parlando in piazza Unità d’Italia dove è in corso un sit in dei no green pass .

