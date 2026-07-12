Vannacci, ecco il piano per Cagliari: “Via accattoni e parcheggiatori, pensate che piazza del Carmine e molte vie della Marina sono senza telecamere”.Il coordinatore di Futuro Nazionale a Cagliari Gennaro Fuocvo spiega a Casteddu Online il progetto di Vannacci per rendere Cagliari più sicura per i cittadini: “Stop agli alloggi per stranieri e Rom, basta eliminare parcheggi: vogliamo eliminare anche gli accattoni che in tutti i semafori della città disturbano gli automobilisti. Srrvoino pattuglie notturne e più telecamere in tutte le zone a rischio criminalità”.

Ecco come Gennaro Fuoco presenta il primo manifesto di Fn per Cagliari, a un anno dalle elezioni politiche: “Punto primo più sicurezza con l’aumento delle pattuglie notturne e azioni concordate con servizi sociali e commercianti. Punto secondo aumento delle videocamere di sicurezza, ad esempio ci risulta che piazza del Carmine e molte vie della marina ne siano prive. Punto 3 la pulizia di parchi strade e piazze è il biglietto da visita della città, aumentare controlli e sanzioni anche all’appaltatore. Punto 4 tolleranza zero agli abusi illegalità, accattonaggio,bivacchi, parcheggiatori abusivi nelle aree pubbliche,vendite ai semafori,occupazioni senza titolo e a spese della collettività (luce,acqua,gas, rifiuti urbani) tipo SA DOMU in castello in una scuola pubblica , punto 5 no alle assegnazioni di alloggi a stranieri e rom e titoli di preferenza (esempio la lunga residenza) agli italiani. Punto 6 basta con i progetti che eliminano parcheggi pubblici penalizzando e sacrificando residenti e attività commerciali facendo scomparire i negozi di vicinato a favore delle grandi aree commerciali, moderazione e concertazione con isole pedonali e ciclabil”, il programma illustrato da Gennaro Fuoco, leader di Futuro Nazionale a Cagliari.