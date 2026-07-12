Il gesto folle di Christian Musu, 52 anni: a Mulinu Belcciu il barracello di Elmas spara all’insegnante di danza e poi si uccide. Ecco chi era la vittima dell’incredibile episodio: un uomo di 52 anni di Elmas, che col sul stesso fucile ha prima sparato contro una donna e poi si è tolto la vita a Cagliari. Iscrizione al corso di danza negata per ben due volte fa scattare l’ira di un 52enne: due spari di fucile nel cortile di una scuola a Mulino Becciu, uno contro l’insegnante, che è riuscita a scappare, e l’altro contro se stesso. Ecco cosa è accaduto questa mattina, un dramma che ha sconvolto il quartiere. “La donna, che fortunatamente non è stata colpita, utilizzava una sala della Asd Eshal, la titolare e la gestione della scuola non sono state oggetto dell’aggressione né sono parte della vicenda” spiega la Asd Eshal.

“L’insegnante era infatti in affitto presso la struttura per una giornata di danza. I drammatici fatti di cronaca si sono svolti fuori dalle mura di scuola.

Chi ha sparato era un frequentante di questi corsi di danza non inerenti alla Asd Eshal”.

La donna è riuscita a mettersi in salvo entrando dentro la palestra, l’uomo, invece, all’arrivo dei soccorritori e della polizia, era già morto.