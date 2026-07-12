I Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno segnalato ieri all’Autorità Giudiziaria un imprenditore del posto.

Il controllo, eseguito all’interno di una struttura ricettiva sita nel litorale del Comune di Quartu Sant’Elena, ha permesso di accertare alcune presunte irregolarità nella gestione e in particolare, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri specializzati, l’amministratore avrebbe installato impianti di controllo senza le prescritte autorizzazioni.