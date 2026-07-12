Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 54ennee, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una tempestiva segnalazione al 112 da parte del personale di un supermercato del centro. L’uomo, dopo essersi introdotto nell’attività, avrebbe tentato di sottrarre vari generi alimentari tra gli indumenti. Scoperto da un dipendente, non avrebbe esitato a spintonarlo pur di guadagnarsi la fuga, trasformando il furto in una vera e propria tentata rapina prima di dileguarsi a piedi per le vie circostanti.

Le immediate ricerche avviate dalle pattuglie in circuito, guidate anche dallo sviluppo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare e bloccare il fuggitivo in un viale poco distante. Nel corso delle verifiche e della perquisizione, i Carabinieri ritrovato la refurtiva che è stata recuperata e prontamente restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino al giudizio con rito direttissimo che ieri ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura.