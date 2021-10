Cagliari, in centinaia protestano in piazza Garibaldi: “Vicini ai portuali di Trieste, basta con le torture di Stato”

Nel giorno in cui i portuali in lotta contro il green pass, a Trieste, sono stati fatti sgomberare dal porto dalla polizia, che ha utilizzato addirittura gli idranti contro i manifestanti inermi, a Cagliari oltre un centinaio di persone ha dato vita a un sit in spontaneo in piazza Garibaldi per solidarizzare principalmente con i portuali triestini ma anche con i loro colleghi in lotta a Genova e ad Ancona. Una manifestazione non prevista, la gente si è ritrovata con bandiere della Sardegna e cartelli dal contenuto sin troppo chiaro: “Trieste, Genova e Ancona chiamano e Cagliari risponde”, “Basta con le torture di Stato”, “non siamo indifferenti”. Scritte trasformate rapidamente in slogan, urlati nelle scalinate della piazza. Una protesta pacifica, quella forse nata grazie a un tam tam sui social, alla quale hanno preso parte anche giovani. Tutti uniti per far sentire la solidarietà ai portuali in lotta.