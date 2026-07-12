Schianto pauroso a Pirri in via Legnano, un giovane centauro ricoverato in gravi condizioni.Domenica terribile sul fronte degli incidenti nel Cagliaritano: dopo la doppia tragedia di Uta, in serata una moto è finita fuori strada a Pirri con gravissime conseguenze per il giovane guidatore. Sil posto i soccorritori del 118 che lo hanno immediatamente condotto in ospedale. L’uomo secondo la prima ricostruzione del sinistro sarbbe andato a urtare una vettura in sosta dopo essere stato sbalzato dalla moto.