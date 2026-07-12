È il sindaco Pierpaolo Piu a spiegare quanto accaduto ieri: “Una donna, in difficoltà a causa del mare agitato, non riusciva più a rientrare a riva.

A rendersi immediatamente conto della situazione è stato Daniele Mattana, bagnino della postazione di salvamento recentemente attivata a Porto Tramatzu.

Daniele non ha esitato.

Ha raggiunto la donna e l’ha messa in sicurezza.

Grazie alla sua prontezza, alla preparazione e alla capacità di intervenire nel momento giusto, tutto si è concluso nel migliore dei modi.

A Daniele voglio rivolgere, personalmente e a nome dell’intera comunità di Villaputzu, un ringraziamento sincero e profondo.

Ci sono lavori nei quali la professionalità è importante.

E poi ci sono lavori nei quali, in pochi istanti, quella professionalità può fare la differenza tra una brutta paura e una tragedia.

Oggi Daniele quella differenza l’ha fatta”.

Questo episodio ricorda anche quanto siano importanti i servizi di prevenzione e sicurezza sulle spiagge: “La postazione di salvamento di Porto Tramatzu è stata attivata da pochi giorni nell’ambito del servizio affidato alla Protezione Civile Sarrabus-Gerrei. Da oggi è operativa anche una seconda postazione a Porto Corallino.

Spesso ci accorgiamo del valore di un servizio pubblico solo quando diventa necessario.

Oggi quel servizio è stato necessario.

E ha funzionato”.