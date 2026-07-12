Una domenica di luglio si è trasformata in tragedia per due giovani amici. Carlo Cecconi (nella foto), 46enne cagliaritano, legatissimo alla città di Capoterra dove in tantissimi lo conoscevano e stimavano, come una persona dal grande dono dell’allegria. Dipendente del Ministero della Difesa e grande amante della musica underground, Cecconi aveva un legame speciale con la sua terra.

E poi Mirko Sanna, solo 38 anni, unito in un tragico destino al suo amico.

I due erano a bordo della loro 500 lungo la Sp2 al momento del dramma.

Un tragico salto di chiesta della loro vettura sarebbe all’origine del terribile incidente. Nell’impatto con una Jeep sono timasti ferii gravemente un uomo, una donna ed è stato coinvolto anche un bambino. I carabinieri indagano sulla dinamica. Una paurosa carambila mortale in una strada che conferma ancora una volta la sua enorme pericolosità. Per i due uomini purtroppo sono stati inutili i soccorsi.

Un epilogo drammatico e beffardo per due giovani sardi che hanno incontrato la morte in una calda mattina d’estate che avrebbe dovuto essere solo di gioia e spensieratezza.

Nella foto Carlo Cecconi, una delle due vittime dell’incidente.